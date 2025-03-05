PAY ATTENTION TO WHAT YOU CAN CONTROL AND TAKE CONTROL
THE WORLD IS AT A STRATEGIC CROSSROAD.
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IN EUROPE, WWIII IS LOOMING ON THE HORIZON DUE TO THE RISE OF GLOBALISM AND ANTI-AMERICANISM. ZELENSKYY IS SIMPLY A PAWN ON THE CHESSBOARD OF EUROPE.
IN AMERICA, WE HAVE AN ABSOLUTE MESS LEFT OVER BY DECADES OF NEGLECT, ENDLESS WARS, AND TBH, A MORAL DECLINE ESPECIALLY IN THE RELIGIOUS COMMUNITIES. FOR INSTANCE, WE…
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